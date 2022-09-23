Бориса Хохрякова за помощь поблагодарила многодетная семья

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Бориса Хохрякова за помощь поблагодарила многодетная семья

В июне 2022 года к Председателю Думы Югры Борису Хохрякову обратилась жительница Ханты-Мансийска, воспитывающая шестерых детей.

Заявительница рассказала о том, что хотела бы отправить двоих старших детей - 14 и 13 лет в выездной оздоровительный лагерь в Анапе, но у семьи нет средств на оплату родительского взноса в сумме 8900 за каждого ребенка.

Борис Сергеевич принял решение оказать финансовую помощь семье в оплате родительского взноса для поездки детей в оздоровительный лагерь в размере 17800 рублей. Кроме этого, совместно с заместителем директора МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Перспектива» города Ханты-Мансийска Андреем Парахиным решен вопрос о предоставлении заявительнице, имеющей право на льготный отпуск, но находящейся в декретном отпуске, аванса на оплату проезда детей к месту оздоровления и обратно.

Также, в июне нынешнего года при содействии Департамента образования Ханты-Мансийска двое детей из этой семьи были устроены в пришкольный оздоровительный лагерь «Искорки». Денис и Валерия 13 и 14 лет, которые отдохнули в лагере на море, сегодня встретились с Борисом Хохряковым и поблагодарили за помощь в организации и оплате путевок в детский оздоровительный лагерь.

Как рассказали сегодня сами ребята, вместе со своими сверстниками они отлично провели время, участвовали в спортивных и развлекательных мероприятиях.

По видеосвязи заявительница сама смогла сегодня поблагодарить Бориса Хохрякова за помощь и внимание к ее семье. Женщина сейчас находится в стационаре детской окружной больницы Нижневартовска с самым младшим ребенком. Борис Сергеевич обратил внимание на то, что если нужна будет помощь с малышом по линии здравоохранения, то он окажет содействие и в этом вопросе. Также пообщался с ребятами, интересовался, как прошёл их летний отдых, что понравилось больше всего, и подарил детям подарки, в том числе набор спортивной атрибутики.

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Пт, 23/09/2022 - 15:43

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