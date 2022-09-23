Военнослужащие и сотрудники Росгвардии стали героями видеоочерков и программ на региональном телевидении к 6-летию ведомства в Югре

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Военнослужащие и сотрудники Росгвардии стали героями видеоочерков и программ на региональном телевидении к 6-летию ведомства в Югре

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, а также ветераны ведомства стали героями телесюжетов и программ на региональном телевидении.

30 сентября территориальное управление Росгвардии отмечает 6-летнюю годовщину со дня образования.  В честь знаковой даты специалисты пресс-службы во взаимодействии с творческим коллективом медиахолдинга «Югра» готовят о сотрудниках ведомства серию публикаций и видеоматериалов, которые в скором времени  будут размещены в социальных сетях и выйдут в эфир на окружном телевидении. Участниками первых выпусков стали: полковники полиции в отставке Александр Андреев и Александр Горбанёв, а также начальник отдела кадров  тероргана – подполковник полиции Михаил Самосюк.

В течение нескольких выпусков программы «Югра – территория безопасности» окружного телеканала телезрители будут знакомиться с работой подразделений Росгвардии. Первый выпуск был посвящен деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы. Югорчане узнали об основных направлениях деятельности подразделения, а также получили информацию об изменениях в законодательстве об оружии.

В эфире региональных радиостанций и окружных газет также будут организованы специальные репортажи и очерки о военнослужащих сотрудниках Росгвардии.

«С помощью материалов представителей СМИ югорчане узнают о достижениях росгвардейцев, проходящих службу в ведомстве,  а также об основных направлениях деятельности территориального управления», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Пт, 23/09/2022 - 16:12

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