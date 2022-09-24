В школах Югры пройдут уроки цифры

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С 26 сентября по 16 октября в образовательных организациях Югры в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» будут проходить мероприятия по теме «Искусственный интеллект в стартапах» с целью привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, показать им, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.
Организаторами проекта выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с министерством просвещения России, АНО «Цифровая экономика», благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, а также в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.
Урок адресован учащимся 1–11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники познакомятся с основными этапами создания технологического стартапа по искусственному интеллекту.
«В условиях активной цифровой трансформации государство делает серьезную ставку на цифровые кадры и создаёт для детей возможность с раннего возраста начинать знакомиться с миром ИТ. Получаемые навыки помогут им не только освоить престижную и высокооплачиваемую профессию, но и развить креативность, логическое мышление и коммуникативные навыки», — отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николай Яцеленко.
Для закрепления знаний на практике у ребят будет возможность пройти игровой тренажёр. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету.
Напомним, «Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая проводится в четвёртый раз. В прошлом году в «Уроке цифры» приняли участие более 3,5 млн школьников с 1-го по 11-й класс, педагогов и родителей по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил 128 стран.