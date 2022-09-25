В столице Югры покажут документальный фильм про жительницу Белоярского района

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В столице Югры покажут документальный фильм про жительницу Белоярского района

Для жителей и гостей Ханты-Мансийска 28 сентября представят документальный фильм «Люди дела».

Это проект благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко о людях, изменивших свою малую родину. Фильм состоит из пяти новелл о героях нашего времени.

Так, героиней новеллы «Казымские люди» стала Марина Кабакова, которая возрождает традиции коренных малочисленных народов Севера. Марина — сотрудник центра историко-культурного наследия «Касумёх» и победительница конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Как пояснили создатели картины, фильм был снят на территории Югры и демонстрирует потенциал малых городов и сел в развитии России.

Фильм «Люди дела» представит кинорежиссер, член Союза кинематографистов РФ Владимир Головнев. В презентации киноальманаха примут участие героиня фильма и сама Марина Кабакова.

Премьера киноальманаха пройдет в окружном Доме народного творчества по адресу: ул. Гагарина, 10, конференц-зал, 4 этаж. Начало в 17.00. Вход на премьерный показ — свободный.

ugra-tv.ru

Вс, 25/09/2022 - 16:22

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