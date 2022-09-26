Уполномоченный Югры совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России проведут Единый день бесплатной юридической помощи для людей пожилого возраста

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С целью реализации права на доступ к квалифицированной юридической помощи и повышения правовой грамотности граждан пожилого возраста, предпенсионеров, пенсионеров 30 сентября 2022 года Уполномоченный Югры совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России проводит правопросветительское мероприятие - Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей пожилого возраста.
В этот день с 9.00 до 18.00 часов по телефонам можно получить правовую консультацию по широкому кругу вопросов от Уполномоченного, сотрудников аппарата Уполномоченного, членов Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», юридической клиники Югорского государственного университета.
Единый день бесплатной юридической помощи станет первым просветительским мероприятием, проведенным в Югре в рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». Проект приурочен к Дню пожилых людей (1 октября) и инициирован Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В октябре на базе учреждений социального обслуживания, здравоохранения, культуры и спорта, образования, Центров занятости, Центров социальных выплат пройдут мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, предпенсионеров, пенсионеров, социальную адаптацию людей старшего поколения: встречи, лекции, круглые столы, мастер-классы, правовые диалоги, выпуск тематической информационно-справочной продукции, а также онлайн-консультирование, онлайн-лекции правовой тематики, прямые эфиры в социальных сетях.
Информация о телефонах и специалистах, оказывающих правовое консультирование в Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей пожилого возраста, итоги проведения Правового марафона для пенсионеров размещаются на официальном сайте Уполномоченного https://upch.admhmao.ru/.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре