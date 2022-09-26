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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представляет Вашему вниманию видеоролик «Как дать согласие на проактивное информирование».
Чтобы получить проактивное уведомление о возможности получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления, гражданину необходимо выразить такое согласие на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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