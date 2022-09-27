Поговорим о классическом балете?

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Окружной Дом народного творчества приглашает на вечерний разговор «Культурная классика», ведущим которого станет Александр Мунтагиров – человек, о таланте которого во многом говорят его звания. А их у него немало: профессор, народный артист России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии «Рыцарь танца», кавалер ордена Сергея Дягилева I степени «За пользу русской культуре».
Маэстро познакомит зрителей с историей классического балета и представит юным зрителям видеофрагменты из балетов П. И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», Сергея Прокофьева «Золушка», «Ромео и Джульетта», Арама Хачатуряна «Гаянэ» и «Танец с саблями».
Мероприятие состоится 1 октября в 14 часов.
Стоимость билета: 300 рублей (оплата возможна по Пушкинской карте)
Ссылка на покупку билетов: https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MzA2NjF8MzIwMDEwfDM4NTY2Nzd8MTY2NDYxNDgwMDAwMA==?clientKey=81417286-c6c3-4514-bbcc-0782f792da88.
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