Жителям Югры предлагают выбрать лучшего педагога страны

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Жителям Югры предлагают выбрать лучшего педагога страны

В начале учебного года в России запустили телешоу про педагогов «Классная тема!», которое транслируется на телеканале «Россия 1». Как сообщают авторы программы, 1 октября в соцсети ВКонтакте стартует этап голосования. Жителям страны, в том числе, югорчанам, предстоит выбрать семь педагогов, которые пройдут в финал.

Как отметила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева, этот проект — часть масштабной работы по популяризации профессии педагога.

«Нам важно слышать голос не только профессионального сообщества, но и родителей. Также отрадно, что старт такому масштабному проекту дается накануне Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждет увлекательная программа, этот год будет ярким, насыщенным, полным интересных мероприятий», — поделилась ожиданиями Татьяна Васильева.

Заявки на участие в телешоу подали больше 6 тысяч учителей из разных уголков страны, Донецкой и Луганской Народных республик. Из них 35 участников, лучше всего проявивших себя на этапе отбора, прошли в полуфинал. Он заключался в трансляции видеоуроков от учителей на федеральном канале. А теперь зрителям предстоит определить, кто проводит самые интересные занятия и достоин выйти в финал.
В заключительном этапе педагоги проведут урок для известных ученых, космонавтов, музыкантов, артистов театра и кино.

Отметим, что шоу создается по поручению Президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке VK.

Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что югорчанка стала победителем Всероссийского конкурса среди педагогов «Сердце отдаю детям».

ugra-news.ru

Втр, 27/09/2022 - 13:15

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