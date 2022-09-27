Опыт спасения пациентов с политравмой представлен на окружной научной конференции в Сургутской травмбольнице

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Опыт спасения пациентов с политравмой представлен на окружной научной конференции в Сургутской травмбольнице

Для организма это всегда катастрофа. Политравма или, как еще говорят врачи, сочетанная травма подразумевает множественные повреждения скелета, внутренних органов, головы, а также кровотечения и травматический шок. Речь идёт о самых тяжелых пациентах — пострадавших в ДТП, при падениях с большой высоты, в результате несчастных случаев на производстве и в быту. В большинстве случаев они попадают в больницу на грани жизни и смерти и требуют незамедлительного хирургического, реанимационного, трансфузиологического вмешательства.

Не случайно окружная научная конференция, посвященная организации медицинской помощи пациентам с политравмой, состоялась именно в травматологической клинике. Открывая встречу, главный травматолог Югры, главный врач сургутской травматологической больницы Дмитрий Гарайс отметил, что в медицинском учреждении накоплен богатейший опыт работы с этой категорией больных. Делиться им с коллегами готовы хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, то есть все те специалисты, которые одновременно заняты в спасении каждого такого пациента.

Борьба за жизнь пациентов с политравмой начинается не в стационаре, а ещё на догоспитальном этапе. Тяжесть состояния, оперативность транспортировки и качество оказываемой в пути помощи, играют важнейшую роль. Поэтому на окружной конференции не могли обойти вниманием вопросы маршрутизации экстренных больных. Участники встречи проанализировали организацию этой работы в Югре и сделали вывод, что нынешняя схема взаимодействия между бригадами скорой медицинской помощи, санитарно-авиационной службой, МЧС и непосредственно больницами отвечает необходимым требованиям.

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Втр, 27/09/2022 - 13:22

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