«Югра — центр инноваций нефтегазового машиностроения» — главная тема предстоящего Югорского промышленно-инвестиционного форума

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XI Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ) пройдет в Ханты-Мансийске 29–30 сентября 2022 года. Повестка ЮПИФ будет посвящена вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении, повышения производственной эффективности, развития промышленной инфраструктуры.
В ЮПИФ примут участие руководители промышленных предприятий, институтов развития, федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса и инвестиционного сообщества. На форум также приглашены руководители и представители Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности торговли РФ, Фонда развития промышленности РФ, Национального центра ГЧП, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского экспортного центра, Ассоциации индустриальных парков РФ, промышленных предприятий Югры и других регионов России.
Модератором главного пленарного заседания «Югра — центр инноваций нефтегазового машиностроения» станет заместитель главного редактора по экономике телеканала «Вести» Александр Кареевский.
Также в рамках ЮПИФ пройдут сессии и круглые столы по вопросам определения форм долгосрочного сотрудничества промышленных предприятий и государства, внедрения аддитивных технологий в промышленном производстве, формирования промышленной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства, B2B-встречи с промышленниками Казахстана и Беларуси.
Отметим, вопросам развития государственно-частного партнерства будет уделено особое внимание. Участники дискуссионных площадок форума обсудят особые обстоятельства, которые нужно учитывать при работе с проектами ГЧП, а также необходимость клиентоцентричного подхода в работе с инфраструктурными инвесторами. Фонд развития Югры совместно с Национальным центром ГЧП проведет роуд-шоу инвестиционных проектов, планируемых к реализации в автономном округе.
Подведение итогов инвестиционного рейтинга муниципальных образований за 2021 год и церемония награждения победителей пройдет на полях форума в рамках образовательного проекта «Инвестшкола». Он направлен на формирование продуктивной инвестиционной команды Югры. Во время форума будет дан старт новому циклу проекта «Инвестшкола 2.0»
Добавим, в рамках форума будет организована и специализированная выставка, объединяющая российские и югорские компании, специализирующиеся в сферах нефтегазового машиностроения, нефтесервисных технологий, энергетики, лесной промышленности и деревообработки, производства техники и оборудования, легкой промышленности. Свое участие подтвердили компании ООО «Лукойл – Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть – Хантос», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО СК «Лидер», управляющие компании индустриальных парков «Югра», «Кондинский», промышленного технопарка «Синергия», ООО «Алмаз-Нефтесервис», ООО «Югорский машиностроительный завод».
На уличной экспозиции участники увидят образцы техники ГК «Современные транспортные технологии» (эксклюзивный дистрибьютор группы «ГАЗ»), судоверфи «Андреевская», компании «Тром8».
Форум проводится департаментом промышленности автономного округа совместно с Фондом развития Югры и институтами развития региона.
Пресс-центр Правительства Югры