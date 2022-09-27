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Ярким событием Всероссийского форума национального единства станет гала – концерт Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья», организатором которого является Окружной Дом народного творчества.
В 2022 году фестиваль получил статус международного, собрав для участия более 2800 исполнителей, среди которых представители Беларуси, Казахстана, Египта, а также 49 субъектов Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кемеровской, Курской, Ростовской областей, республик Алтай, Башкортостан и Удмуртия.
Творческие коллективы и соло-исполнители представят концертные номера и театрализованные постановки с элементами фольклора 6 октября 2022 года в КТЦ «Югра-Классик».
«Уже больше 10 лет фестиваль объединяет талантливых людей. В зале царит особая атмосфера, которая оставляет в памяти зрителей самые добрые воспоминания. География наших участников подтверждает, что любовь к народному творчеству объединяет весь мир», - считает Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.
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