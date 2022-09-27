Что нужно знать о частичной мобилизации

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В ходе проведения частичной мобилизации у граждан возникли вопросы о процедуре, условиях призыва, ограничениях и правах на отсрочку, государственной поддержке и льготах для мобилизованных и многое другое.
Даем подробные разъяснения и ответы на самые актуальные вопросы.
Кто подлежит мобилизации
Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.
Граждане обязательно пройдут дополнительную боевую подготовку для восстановления своих навыков. Их будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.
По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.
В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, но потребность в таких специалистах минимальная. К ним относятся, например, медицинские работники.
На службу по мобилизации могут быть призваны:
— выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса;
— выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, освоившие программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России.
Призывать по мобилизации будут граждан с военно-учетными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности.
Сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС состоят на специальном воинском учете, в этой связи в отношении них действует отдельный порядок.
Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.
Кого не призовут
Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.
Также в соответствии с нормативными актами Российской Федерации не будут призываться:
— забронированные граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;
— работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях);
— признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
— занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
— являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
— имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
— имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
— имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны. Не подлежат призыву по мобилизации и военные пенсионеры, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, старше 65 лет или по состоянию здоровья снятые с воинского учета.
Кроме того, все военнослужащие по срочному призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить военную службу только на территории Российской Федерации.
Что полагается мобилизованным
Призванные по мобилизации получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, надбавки, связанные с условиями прохождения службы, страховые выплаты. При этом средства начисляются на персональный счёт и по желанию военнослужащего могут переводиться членам семьи.
Некоторые льготы распространяются на членов семей мобилизованных. Это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение. Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).
Мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. Разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по обязательствам мобилизованных граждан. Такое же право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе. Также военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на имущество.
Сохранение рабочих мест
Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения утверждены постановлением Правительства. Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.
Работодателю необходимо обеспечить сохранение за работником его рабочего места. После демобилизации он должен иметь возможность может вернуться на свою прежнюю работу. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
Органы социальной защиты продлят социальный контракт или оформят расторжение по уважительной причине — в зависимости от конкретной ситуации гражданина.
Граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, и руководители предприятий, призванные по мобилизации, могут на время призыва в соответствии с законом воспользоваться правом освобождения от ответственности за нарушение обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности (например, нарушение контрактных обязательств перед контрагентами).
Кроме того, Правительством РФ разработаны меры поддержки экономики и бизнеса в условиях санкций, ознакомиться с которыми можно на портале объясняем.рф в разделе «Меры поддержки» — «Бизнесу».
Если получили повестку
Повестка должна быть вручена лично в руки, под роспись. При ее получении необходимо прибыть в указанные в документе время и место. В соответствии с Федеральным законом, при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты.
Невыполнение требований, изложенных в повестке, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Существует 5 категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:
А — годен к военной службе;
Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В — ограниченно годен к военной службе;
Г — временно не годен к военной службе;
Д — не годен к военной службе.
Эта буква обычно указана на 11 странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В.
Кому жаловаться
Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.
Контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент.
Если гражданин встанет на учет в военном комиссариате по месту пребывания, а не регистрации, это не является нарушением.
Ранее мы писали о том, что из военкоматов Югры в учебные центры отправились первые группы мобилизованных.
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