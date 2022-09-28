Космическое погружение в мир народов Севера: выставка «Сердце Югры» открылась в Москве

- Русский
Во Всемирный день туризма 27 сентября состоялось открытие выставочного проекта Олега Зотова «Сердце Югры» в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ. Торжественное мероприятие объединило в себе сразу несколько знаковых событий, которые способствуют развитию туристских, креативных и просветительских возможностей Югры.
- Если бы меня спросили, какими тремя словами я могу охарактеризовать Югру, я бы сказал, пожалуй, - это баланс, равновесие и гармония. И если бы меня спросили, что я вижу в фотографиях, представленных здесь на выставке, я бы сказал – энергию. Они излучают энергию природы, полезных ископаемых и, конечно, людей, живущих в прекрасной Югре, - отметил автор фотовыставки Олег Зотов на церемонии открытия.
Гости церемонии открытия смогли проникнуться духом Югорского края благодаря выступлению поэтесы, сказительницы, почетного гражданина Югры Марии Кузьминичны Волдиной, этнопевицы Веры Кондратьевой в сопровождении диджея Кефира. Сочетание традиционных мотивов с современными стало удачным продолжением фотосюжетов Олега Зотова, который представил свое видение древних мифов и преданий коренных народов Севера с помощью методов fashion и fine art фотографии. Микс традиционного и современного стал особым лейтмотивом церемонии открытия выставки.
Открытие выставочного проекта в российской столице - долгожданное для московского зрителя. Отдаленные и труднодоступные территории Севера сегодня активно развивают свой туристский потенциал. Выставка «Сердце Югры» - это возможность для москвичей и гостей столицы совершить первое заочное знакомство с регионом.
Неслучайно выставка открывается здесь в центре «Космонавтика и авиация», потому что мир коренных народов - это целая Вселенная, наполненная глубинными смыслами, мифологией, ценностями гармоничного развития человека, гармонии с собой, с природой. Это именно то, что всем так необходимо сегодня, - отметила в приветственном слове Елена Шумакова, директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. - Открытие выставки здесь во многом продиктовано историей: ровно 85 лет назад на ВДНХ был создан павильон "Советская Арктика", затем появился павильон "Сибирь". Ни один сейчас в первозданном виде не функционирует, и по сути сегодняшний проект - это первый шаг к воссозданию истории представления коренных народах Севера, природы, туристических, экономических, культурных возможностях российского Севера и Арктики здесь, на главной выставочной площадке страны и одной из крупнейших экспозиционных площадок мира.
Отметим, что открытие фотовыставки стало одним из проектов реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Москвы, Правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». Стороны подвели промежуточные итоги соглашения и рассмотрели планы дальнейшего сотрудничества.
- Туристическая отрасль играет для экономики региона огромную роль. В следующем году мы планируем запуск нового проекта - это Акселератор молодежных туристических продуктов. Мы благодарны правительству Москвы за предоставление методической базы, для того, чтобы прокачать наших молодых дизайнеров, специалистов в сфере медиа, тех, кто готовит свои авторские маршруты. Мы рассчитываем на то, что это позволит привлечь новых и креативных специалистов с нестандартным взглядом на развитие индустрии. Это даст дополнительный импульс активному развитию отрасли, - отметила Елена Шумакова.
- Важно развивать детские туристические маршруты, которые направлены на определение будущей специальности, с перспективой социального ориентирования. И таким образом ребята, которые путешествуют из Югры в Москву и из Москвы в Югру видят, что есть реальные интересные возможности для применения себя, получения образования в другом регионе. Наша родина поистине бескрайняя, и большинство из нас знает ее на довольно поверхностном уровне. Необходимо с детства взращивать в себе привычку путешествовать и узнавать свою родную страну, - сказала Алина Арутюнова, заместитель председателя комитета по туризму Москвы.
Увидеть выставку «Сердце Югры» в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ можно до 1 декабря. Приятный сюрприз для посетителей - возможность поучаствовать в одноименной онлайн-викторине, которая будет проходить в течение всего периода работы выставочного проекта в Москве. Победителю достанется уникальный подарок – путешествие выходного дня в Югру. Все подробности о выставке «Сердце Югры» и викторине можно найти на сайте проекта сердцеюгры.рф.
Добавим, что выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах. Устойчивое развитие коренных народов России и развитие креативных индустрий Севера будут обсуждаться в 2023 году на крупнейших форумных площадках Фонда Росконгресс, среди них: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие мероприятия многосторонних форматов. В частности, ожидается, что в рамках этих форумов будет организован фестиваль «Душа России. Север».