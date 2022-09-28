Жители Югры могут узнать о мерах соцподдержки в Едином контакт-центре

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С сентября Югра подключилась к Всероссийскому Единому контакт-центру. Теперь по бесплатному номеру 8-800-600-0000 югорчан проконсультируют не только относительно вопросов пенсионного обеспечения, но и в целом по всем услугам, касающимся социальной защиты населения. Это различные выплаты и пособия, субсидии и компенсации, стационарное и нестационарное обслуживание. Получить консультацию операторов контакт-центра жители Югры могут в рабочие дни – круглосуточно, в выходные дни (суббота и воскресенье) с 07:00 до 17:00 (время местное).
Напомним, что Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «Социальное казначейство». На первой линии на обращения граждан отвечает виртуальный помощник. Он помогает получить информацию по самым популярным типовым запросам. Например, о том, как воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или сменить способ доставки пенсии.
При необходимости получения детальной информации виртуальный помощник переводит вызов на оператора первой линии. Для более подробных консультаций предусмотрена вторая линия. Оператор идентифицирует личность обратившегося и только потом предоставляет интересующую информацию.
К Единому контакт-центру подключены не только специалисты Пенсионного фонда, но и других ведомств: Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы, региональные органы соцзащиты населения.
Обращаем внимание, что с 1 октября 2022 года обслуживание регионального контакт-центра по номеру телефона 8-800-600-05-19 прекращается.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре