Открыт прием заявок на Окружной фестиваль художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»

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Дорогие югорчане! Мы рады объявить о начале окружного фестиваля «Я радость нахожу в друзьях»! К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в возрасте от 6 лет, проживающие на территории Югры.
Прием заявок осуществляется до 25 ноября 2022 года в номинациях:
- Вокал (соло) (народный, эстрадный, академический вокал, авторская песня на любую тему);
- Вокал (ансамбли) (народный, эстрадный, академический вокал, авторская песня на любую тему);
- Инструментальное творчество (соло) (исполнение музыкальных произведений на различных музыкальных инструментах);
- Инструментальное творчество (ансамбли) (исполнение музыкальных произведений на различных музыкальных инструментах);
- Художественное слово (поэзия, проза, авторские произведения на любую тему);
- Декоративно-прикладное творчество (поделки, созданные в различных техниках и направлениях);
- Изобразительное искусство (рисунки в любой технике исполнения).
Обращаем Ваше внимание, участники могут представить на Фестиваль работы по нескольким номинациям.
Для участия в фестивале нужно заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется Google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/N9S7r52gcmQrAF1TA
Итоги фестиваля будут опубликованы 10 декабря на официальном сайте Департамента культуры Югры и Окружного Дома народного творчества.
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
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Официальный сайт: https://odntugra.ru/