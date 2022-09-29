Открыт прием заявок на Окружной фестиваль художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»

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Открыт прием заявок на Окружной фестиваль художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»

Дорогие югорчане! Мы рады объявить о начале окружного фестиваля «Я радость нахожу в друзьях»! К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в возрасте от 6 лет, проживающие на территории Югры.

Прием заявок осуществляется до 25 ноября 2022 года в номинациях:

  • Вокал (соло) (народный, эстрадный, академический вокал, авторская песня на любую тему);
  • Вокал (ансамбли) (народный, эстрадный, академический вокал, авторская песня на любую тему);
  • Инструментальное творчество (соло) (исполнение музыкальных произведений на различных музыкальных инструментах);
  • Инструментальное творчество (ансамбли) (исполнение музыкальных произведений на различных музыкальных инструментах);
  • Художественное слово (поэзия, проза, авторские произведения на любую тему);
  • Декоративно-прикладное творчество (поделки, созданные в различных техниках и направлениях);
  • Изобразительное искусство (рисунки в любой технике исполнения).

Обращаем Ваше внимание, участники могут представить на Фестиваль работы по нескольким номинациям.

Положение

Для участия в фестивале нужно заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется Google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/N9S7r52gcmQrAF1TA

Итоги фестиваля будут опубликованы 10 декабря на официальном сайте Департамента культуры Югры и Окружного Дома народного творчества.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

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Чт, 29/09/2022 - 08:48

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