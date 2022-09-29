Расширена категория граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

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Внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
«Теперь к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, отнесены члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, погибших при исполнении обязанностей военной службы»,
– подчеркнул Председатель Думы округа Борис Хохряков.
Кроме того, бесплатная юридическая помощь будет предоставляться гражданам, обратившимся для установления факта национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, проживающим на территории автономного округа (ханты, манси, ненцы), в виде составления заявлений в суд, а также представления интересов гражданина в судебном производстве.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи получат лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения по вопросам трудоустройства и предоставления мер социальной поддержки.
Расширено право на получение бесплатной юридической помощи по вопросу защиты прав потребителей в части предоставления жилищных услуг. На сегодняшний день бесплатная юридическая помощь в рамках защиты прав потребителей предоставляется только по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа