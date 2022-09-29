Строительство врачебной амбулатории

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Строительство врачебной амбулатории

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в июне текущего года начато строительство врачебной амбулатории в деревне Русскинская. За истекший период времени подрядчиком установлена модульная конструкция амбулатории, завершены работы по монтажу каркаса, кровли и наружной отделке здания. В настоящий момент ведутся внутренние работы по монтажу бетонных полов, отделке помещений, а также благоустройство прилегающей к зданию территории.

«Проектно-сметная документация составлена с учетом требований СанПиН, также учтены требования к организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены раздельные входы и выходы, ожидальные, в том числе игровая зона для детей. Ввод в эксплуатацию нового здания предполагает оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также парковочными стоянками на прилегающей территории», — отмечает главный врач БУ «Федоровская городская больница» Евгений Хрушков.

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Чт, 29/09/2022 - 16:46

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