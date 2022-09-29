- Русский
В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в июне текущего года начато строительство врачебной амбулатории в деревне Русскинская. За истекший период времени подрядчиком установлена модульная конструкция амбулатории, завершены работы по монтажу каркаса, кровли и наружной отделке здания. В настоящий момент ведутся внутренние работы по монтажу бетонных полов, отделке помещений, а также благоустройство прилегающей к зданию территории.
«Проектно-сметная документация составлена с учетом требований СанПиН, также учтены требования к организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены раздельные входы и выходы, ожидальные, в том числе игровая зона для детей. Ввод в эксплуатацию нового здания предполагает оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также парковочными стоянками на прилегающей территории», — отмечает главный врач БУ «Федоровская городская больница» Евгений Хрушков.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao