Прошло 11 заседание окружной Думы

- Русский
Сегодня состоялось одиннадцатое заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа, где на повестке дня рассмотрели и обсудили порядка 50 вопросов. По итогам работы парламентариев прошла пресс-конференция. На встрече с окружными СМИ были Председатель Думы ХМАО–Югры Борис Хохряков, вице-спикеры Наталья Западнова и Еремей Айпин.
Первым интересующим моментом у журналистов стало внесение изменений о мерах социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганских народных республик. Борис Хохряков прокомментировал: «Сегодня мы приняли четыре дополнительные меры поддержки. Это компенсация за нахождение ребёнка в детском саду, это бесплатное двухразовое питание школьников, это бесплатная юридическая помощь, это специальные меры поддержки для работников федеральной службы безопасности, которые стали инвалидами.
В процессе сегодняшнего заседания поступило ряд предложений от депутатов, также мы будем внимательно следить за изменениями федерального законодательства. Это только первые шаги в предоставлении мер социальной помощи для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Эти меры будут расширяться.
Относительно социальной поддержки, она распространяется на членов семей военнослужащих, всех структур силовых органов, Следственного комитета, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимающих участие в специальной военной операции с февраля этого года.
Жители округа также обеспокоены вопросом, о помощи мобилизованным гражданам в приобретении амуниции. Комитетом по бюджету была уже затронута эта тема. И насколько известно, на сегодняшний день выделили деньги из Резервного фонда Губернатором в необходимом объёме для того, чтобы всех призывников обеспечили амуницией, спальниками, ковриками, экипировкой.
Наталья Западнова прокомментировала законодательный проект, с которой они хотят обратиться к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации. Окружные депутаты предлагают заменить явку граждан из труднодоступных и отдалённых населённых пунктов для регистрации безработными, а также перерегистрации на дистанционный формат в режиме видео-конференц-связи. Так будет удобно людям, которым сложно выехать с территорий, и где нет центра занятости.
Ещё одно пояснение получили журналисты касаемо льготы, принятые парламентарием, для КМНС. Новой субсидией, в виде компенсации коммунальных услуг, могут воспользоваться организации, представляющих КМНС, которые занимаются традиционной хозяйственной деятельностью.
Тамара Мерова