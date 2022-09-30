Через МФЦ Югры заявки на включение в единый реестр в сентябре 2022 года подали еще 100 жителей автономного округа

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Через МФЦ Югры заявки на включение в единый реестр в сентябре 2022 года подали еще 100 жителей автономного округа

В сентябре 2022 года через Многофункциональные центры Югры подано 100 заявлений для включения 145 югорчан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений поступило в филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» Ханты-Мансийска.

Напомним, в АУ «МФЦ Югры» в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление этой услуги. За год через Многофункциональные центры Югры подано более 12 тысяч заявлений для включения в реестр более 17 тысяч югорчан.

Отметим, гражданам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.

Удобный способ получения услуги по принципу «одного окна», включение в реестр представителей коренных малочисленных народов занимает не более 15 минут.

Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.

Получить услугу можно при личном посещении офисов МФЦ, предварительно записавшись через официальный интернет-портал АУ МФЦ Югры https://mfc.admhmao.ru/

Пресс-центр АУ «МФЦ Югры»

Пт, 30/09/2022 - 09:32

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