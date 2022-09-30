В Югре создана рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации

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По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в округе создана рабочая группа при окружной призывной комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации. Её цель — обеспечить оперативное решение вопросов и ответы на обращения по частичной мобилизации.
В состав рабочей группы вошли сотрудники исполнительных органов власти автономного округа в сферах труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, представители Общероссийского народного фронта в Югре, муниципальных образований и уполномоченный по правам человека.
Оставить обращение можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, а также на сайтах администраций муниципальных образований региона, заполнив заявление, перейдя по баннеру «Частичная мобилизация. Сообщи о нарушении».
Также для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации жители Югры могут обращаться в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру «122» в круглосуточном режиме.