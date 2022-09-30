Одобрены изменения в нормативно-правовые акты региона

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Одобрены изменения в нормативно-правовые акты региона

На вчерашнем заседании Правительства округа, которое провела Губернатор Наталья Комарова принял участие Председатель Думы Югры Борис Хохряков. Было рассмотрено 29 вопросов.
Предложены изменения в окружной закон о наградах и почетных званиях. Проектом закона предлагается в случае присвоения почетного звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» посмертно производить ежемесячную денежную выплату супруге либо супругу, состоявшему в зарегистрированном браке с лицом, которому посмертно присвоено почетное звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на день его смерти, являющемуся неработающим пенсионером, получающим пенсию в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Законопроект будет направлен в Думу автономного округа для рассмотрения депутатами.
Также внесены изменения в государственную программу по поддержке занятости населения, в постановление Правительства об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд у единственного исполнителя и в другие документы.

По информации пресс-секретаря Председателя Думы Югры

Пт, 30/09/2022 - 15:54

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