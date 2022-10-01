Путин подписал договоры о принятии в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

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Путин подписал договоры о принятии в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

В Георгиевском зале Кремля завершилась церемония подписания договоров о принятии в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали документ о принятии регионов в состав Российской Федерации и образовании в составе России новых субъектов.

Напомним, Владимир Путин завершил церемонию словами писателя Ивана Ильина:

«Родина не есть то место на земле, где я родился, произошел на свет от отца и матери, или где я «привык жить»; но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном творчестве. И если я считаю моей родиной — Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость».

ugra-news.ru

Сб, 01/10/2022 - 16:46

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