В Югре презентовали прототип нового сервиса для трудоустройства школьников

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В Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета прошла форсайт-сессия команды Югры (РСУ) с представителем Агентства стратегических инициатив. По итогам двух дней команда презентовала свои наработки по созданию сервиса «Работа есть!» первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову.
В «Точке кипения» ЮГУ собрались специалисты различных организаций города, которые заинтересованы в трудоустройстве несовершеннолетних школьников и студентов. На протяжении двух дней они выявляли ключевые моменты в процессе разработки нового сервиса для молодежи.
Проект создается в рамках акселератора от Агентства стратегических инициатив по внедрению института региональных сервисных уполномоченных. Команда сервис-дизайнеров будет работать по всем направлениям предоставления социальных услуг в регионе.
«Этот проект про то, что мы снимаем барьеры и расширяем список вакансий для школьников. Наша задача убрать ряд трудностей, которые возникают естественным образом, когда человек хочет получить работу, но при этом ему нужно принести много разных справок, сходить в центр занятости, в органы опеки и так далее. Наш сервис намного упрощает трудоустройство, чтобы школьники и студенты делали минимальное количество шагов, чтобы получить желаемую работу», — прокомментировал Алексей Гаврилов, ментор социального акселератора Агентства стратегических инициатив.
В течение 12 недель команда Югры должна разработать удобный сервис для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой команда в составе Михаила Слинкина, референта губернатора Югры, регионального сервисного уполномоченного, и пяти сервис-дизайнеров прошла обучение сервис-дизайн-мышлению в Москве на площадке Агентства стратегических инициатив. Теперь им предстоит создать сервис-дизайн-решение в жизненной ситуации — потеря и поиск работы.
Специалисты выявили целевую аудиторию сервиса — это школьники и студенты от 14 до 18 лет, которые хотят временно трудоустроиться. Выбор связан с тем, что сейчас им предлагается ограниченный перечень профессий: уборщик, разнорабочий и озеленитель. По словам Михаила Слинкина, в нашем регионе развиваются креативные индустрии, поэтому для притока новых кадров в отрасль молодежь нужно вовлекать также и в креативный кластер. Особенно это актуально для отдаленных поселений округа, чтобы школьники могли начать свою трудовую деятельность дистанционно.
«Мы выстраиваем правильную блок-схему взаимодействия различных органов исполнительной власти с гражданами и стараемся придать этому красивую «оболочку», которая будет клиентоцентрична. Сервис должен быть понятен для школьников и студентов, ведь мы делаем его именно для них, чтобы у ребят было желание заходить, смотреть, обращаться и трудоустраиваться», — отметил Михаил Слинкин.
В создании сервиса задействованы представители различных организаций Югры: администрация города Ханты-Мансийска, окружной департамент информационных технологий, окружной департамент образования и науки, окружной департамент труда и занятости населения. Также планируется вовлечь в процесс департамент социального развития Югры.
На протяжении первого дня форсайт-сессии команда РСУ занималась формированием идеального пути клиента. Участники примерили на себя роль школьника, который проходит путь трудоустройства, выявили, какие эмоции он испытывает, и его потребности. А также команда разработала карты сервиса, в которых поэтапно расписаны все шаги к получению работы школьником.
«Ежегодно большое количество детей от 14 до 18 лет изъявляют желание параллельно с учебой начинать свою профессиональную деятельность. И работодатели, в свою очередь, должны идти им навстречу, предлагать различные вакансии для трудоустройства», — сказала Любовь Пустоварова, начальник отдела трудоустройства ханты-мансийского центра занятости населения.
Во второй день форсайт-сессии участники разработали дорожную карту по созданию и внедрению сервиса трудоустройства. В ней прописаны все этапы, которые проходит ребенок, устраиваясь на работу, а также проблемы, с которыми он сталкивается. А после команда РСУ презентовала сценарий и карты реализации пилота первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову.
«Проект, который разрабатывает команда, очень важен в наше время. Одной из задач, которая должна быть заложена в основу работы сервиса — школьники должны хотеть оставаться работать в России, и желательно в нашем регионе. Как отец школьника, подтверждаю, что детям найти работу крайне сложно. В этом году я сам пытался трудоустроить сына. В век интернета с самореализацией у ребят туговато, особенно у старшеклассников. Акцент также должен быть на трудовые специальности, производящие продукт», — прокомментировал Алексей Шипилов.
Также на сессии было предложено внедрение так называемых стажировок для школьников, особенно на промышленных предприятиях. Сейчас в законодательстве есть ограничения, связанные с видами работ, где возраст трудоустройства молодежи составляет только 18 лет. Поэтому проведение стажировок для школьников на промышленных предприятиях региона не будет нарушать закон, и самое главное — покажет ребятам процесс производства изнутри и поможет им профориентироваться.
«Основным плюсом внедрения нового сервиса является расширение перечня профессий. У ребят появится больше возможностей реализовать себя в той или иной специальности. А также удобно, что будет разработана единая цифровая система, в которой ребенок сам сможет нажать на кнопку, пройти собеседование и в дальнейшем трудоустроиться», — отметила Наталья Соломаха, директор молодежного центра города Ханты-Мансийска.
В рамках пилота медиахолдинг «Югра» является стейкхолдером проекта. Команда телерадиокомпании предоставляет 11 специальностей из креативного кластера, по которым могут трудоустроиться школьники и студенты.
Отметим, что Югра — это первый регион, в котором появился центр сервисных решений и технологий в социальной сфере. Учреждение создано на базе Регионального института управления.