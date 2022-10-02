Югра и Якутия наметили планы сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия

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План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах подписали Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава Якутии Айсен Николаев. Документ, заверенный сегодня, 1 октября, в Сургуте, разъясняет положения Соглашения, заключенного между регионами на период 2022-2024 годов.
Пятилетний план включает в себя мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Наталья Комарова отметила, что это документальное подтверждение уже сложившихся отношений. Регионы сотрудничают по разным сферам на протяжении многих лет.
«В рамках Соглашения планируется проведение совместных мероприятий, установление прямых дружественных связей между молодежными, культурными, творческими, общественными организациями регионов», – отметила Наталья Комарова.
Среди успешных примеров взаимодействия двух регионов Комарова упомянула деятельность на территории Якутии компании «Сургутнефтегаз». Наряду с местными жителями здесь работают порядка 2400 специалистов из Сургута и Сургутского района. Айсен Николаев добавил, что «Сургутнефтегаз» является одним из двух крупнейших налогоплательщиков на территории республики наравне с алмазодобывающим гигантом «Алроса». Это способствует укреплению тесных связей между регионами.
«Множество вопросов в социальной, экономической, культурной сферах, где у нас есть общие интересы и совместные идеи. Для нас как для субъекта, где так же, как и в Югре, проживают представители коренных малочисленных народов Севера, это очень важно. Каждый из нас, выполняя свои задачи в рамках соглашения, вносит свой вклад в общее дело. Уверен, мы сможем многое сделать для развития наших регионов, повышения качества жизни людей», – заверил Глава Республики Саха (Якутия).
Напомним, соглашение о сотрудничестве Югры и Якутии подписано во время празднования «Ысыаха Туймаады» в Якутске летом этого года. Документ состоит из 26 статей по разным сферам. Одна из них посвящена взаимодействию в развитии межрегионального сотрудничества и укреплении связей в транспорте, информационных коммуникациях, промышленности, торговле, архитектуре, строительстве, ЖКХ, здравоохранении и других сферах.
Стороны планируют сотрудничать, обмениваться информацией в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, охраны объектов культурного наследия, обращения с отходами, благоустройства территорий, дорожного хозяйства на территориях Республики Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.