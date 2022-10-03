В Октябрьском районе завершился первый этап капитального ремонта участковой больницы

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Участковая больница в селе Перегребное стала еще комфортнее и для пациентов, и для медперсонала — там завершился первый этап капитального ремонта.
Как рассказал главный врач Октябрьской районной больницы Александр Аленин, ремонт начался в июле текущего года благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Подрядчик завершил работы по обновлению входной группы поликлиники, в частности навесной крыши, конструкций крыльца и ступеней. Кроме того, был установлен подъездной пандус для специализированного автотранспорта в целях беспрепятственной транспортировки пациентов в помещения скорой медицинской помощи.
Стоит отметить, что программа модернизации первичного звена здравоохранения началась относительно недавно, но уже сейчас внесла существенный вклад в оснащение и внешний вид медицинских учреждений Октябрьского района.
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