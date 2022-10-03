Пресс релиз «Золотые имена народов России»

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Пресс релиз «Золотые имена народов России»

Главное богатство России – ее многонациональный народ. Ученые, инженеры, врачи, учителя, пожарные – профессии можно перечислять бесконечно. В каждой есть тот, кто много лет назад следуя за сердцем, сделал правильный выбор, и работа стала делом всей жизни.

         В 2022 году Ассамблея народов России и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализовали федеральный проект «Золотые имена народов России».  Нелегкий выбор стоял перед регионами нашей страны – определить одного кандидата, ярко проявившего себя в профессиональной деятельности.

         От Крыма до Камчатки география Золотых имен народов России. В числе победителей те, кто обучает детей и молодежь, лечит пациентов, участвует в общественно значимых проектах, вносит вклад в укрепление межнациональных отношений, сохранение и приумножение культур народов, населяющих Россию.

Чествование представителей разных национальностей, внесших личный вклад в благосостояние своей малой родины и страны, состоится 6 октября
в 15.00 часов в КТЦ «Югра – Классик» в рамках Всероссийского форума национального единства.

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Пнд, 03/10/2022 - 14:10

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