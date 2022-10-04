В Окружной больнице обсудили возможности снижения негативных последствий пандемии COVID-19 и решение специфических проблем северных территорий

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С докладом перед медицинскими работниками выступил ведущий аналитик Технопарка Югры Владимир Кривошеев.
Владимир Васильевич, ведущий аналитик АУ «Технопарк высоких технологий», доктор технических наук, профессор, в рамках проектной деятельности уже второй год проводит исследования снижения негативных факторов последствий пандемии COVID-19. Данную работу ученый ведет совместно с врачом-методистом Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология», доктором медицинских наук Лидией Юрьевной Никитиной и заведующей лабораторией клинической и экспериментальной биофизики ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» Федерального медико-биологического агентства России, доктором медицинских наук, профессором Светланой Келдибековной Соодаевой, г. Москва.
На днях Владимир Васильевич выступил с докладом перед сотрудниками Окружной клинической больницы. Профессор рассказал о связи между уровнем витамина D в сыворотке крови пациентов и частотой заболеваемости, а также тяжестью клинических последствий COVID-19.
По мнению аналитика, Витамин D — серый кардинал иммунной системы, а его дефицит — это глобальная проблема человечества. Более одного миллиарда человек в мире страдают дефицитом витамина D, а 3,5 млрд населения имеют недостаточную его концентрацию. В России недостаточность витамина у 28% населения, дефицит у 56%. И если раньше считалось, что витамин D синтезируется в коже под действием солнца и необходим для лечения рахита у детей, то во второй половине XX века ученые говорят о том, что данный витамин может успешно использоваться для предупреждения и лечения широкого круга заболеваний и у взрослых, и у детей.
Современные исследования доказали положительное влияние уровня витамина D на заболеваемость населения и тяжесть клинических исходов COVID-19. Рост концентрации витамина D в сыворотке крови пациентов при поступлении в клинику сопровождается снижением уровня заболеваемости, продолжительности пребывания в клинике, то есть быстрейшим восстановлением организма, снижением необходимости в инвазивной или не инвазивной вентиляции легких, а также меньшим уровнем летальности.
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