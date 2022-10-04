Оценка 10 из 10

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Оценка 10 из 10

В Кондинской районной больнице состоялась общественная приемка кабинета компьютерной томографии.

Проект реализован в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и окружной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Главный врач Александр Нештенко совместно с заведующим отделением лучевой диагностики, врачом-рентгенологом Евгением Боровиковым продемонстрировали гостям кабинет, рабочую станцию для лаборанта и врача, а также сам компьютерный томограф. Рассказали присутствующим о всех преимуществах нового оборудования.

«Современный 64-срезовый аппарат позволяет значительно упростить обследование пациентов. Новый томограф способен выдавать более четкий результат, имеет расширенный функционал, более высокую разрешающую способность и скорость сканирования, чем его предшественник. Являясь многофункциональным, современный аппарат позволяет получать: пространственное изображение внутренних органов человека, оценивать сосудистый кровоток, а также оказывать помощь в диагностике онкологических заболеваний. Для нашего учреждения — это значимое приобретение», — отметил Александр Нештенко.

Примечательно, что в рамках знакомства с новым оборудованием желающим членам общественной комиссии было предложено пройти обследование прямо на месте.

Те, кто решился опробовать на себе новый компьютерный томограф в действии, оценили его возможности и работу медицинского персонала кабинета компьютерной томографии на 10 из 10.

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Втр, 04/10/2022 - 13:27

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