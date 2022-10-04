Югра станет центром притяжения экспертов в области национальной политики

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Югра станет центром притяжения экспертов в области национальной политики

С 4 по 6 октября Ханты-Мансийский автономный округ проведет всероссийский форум национального единства. В окружной столице соберутся эксперты в области национальной политики, общественники, представители религиозных и национальных общин.

В программе запланированы ряд дискуссионных площадок, практикумы, круглые столы, мастер-классы и стратегические сессии.

Торжественное открытие состоится 4 октября с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей Станислава Бедкина, участников школы лидеров коренных малочисленных народов Севера «Традиции в будущее».

На полях форума также пройдет всероссийская выставка-дефиле «Нарядная Россия», где будет представлено культурное наследие народов Российской Федерации посредством традиционных костюмов, раскрывающих уникальность многонациональных жителей страны.

Кроме того, в ходе форума будут подписаны документы о сотрудничестве между организациями автономного округа и субъектов страны. Участников ждут на круглом столе «Технологии сохранения и развития родных языков», семинаре-совещании по организации работы региональных государственных бюджетных учреждений и общественных организаций, участвующих в реализации государственной национальной политики.

Вместе с тем состоится совместное заседание ассамблеи народов России, комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений общественной палаты РФ «Взаимодействие государства, институтов гражданского общества в решении вопросов сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей».

Будут подведены итоги открытого конкурса лидеров в сфере государственной национальной политики, где участники представят лучшие муниципальные практики по информационному обеспечению государственной национальной политики и взаимодействие с НКО.

С подробной программой форума можно познакомиться на официальном сайте форума.

Напомним, организаторами выступают Ассамблея народов России, правительство Ханты-Мансийского автономного округа, общественная палата Югры при поддержке федерального агентства по делам национальностей, комитета Государственной Думы по делам национальностей и общественной палаты Российской Федерации.

admhmao.ru

Втр, 04/10/2022 - 16:56

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