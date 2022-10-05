Лаборатория традиционного танца народов России

  • Русский
Лаборатория традиционного танца народов России

Что есть танец? Какую роль он играет в традициях и культурном наследии народов России? Эти вопросы были поставлены в ходе проведения лаборатории традиционного танца народов России», которая состоялась 4 октября в Окружном Доме народного творчества, в первый день Всероссийского форума национального единства.

Занятие с танцорами провел Мажидов Аднан Хамидович – художественный руководитель государственного ансамбля танца «Вайнах», Народный артист Чеченской Республики, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

На встрече участники познакомились с техникой, правильным ритмом и особенностями исполнения традиционных танцев народов России.

Обучение от Аднана Хамидовича стало настоящей школой эстетического воспитания в деле хореографии. Участники приобщились к искусству, красоте и незабываемым истокам танца – неотъемлемой частью духовной культуры народов.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
 Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

Ср, 05/10/2022 - 13:07

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.