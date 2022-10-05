Лаборатория традиционного танца народов России

- Русский
Что есть танец? Какую роль он играет в традициях и культурном наследии народов России? Эти вопросы были поставлены в ходе проведения лаборатории традиционного танца народов России», которая состоялась 4 октября в Окружном Доме народного творчества, в первый день Всероссийского форума национального единства.
Занятие с танцорами провел Мажидов Аднан Хамидович – художественный руководитель государственного ансамбля танца «Вайнах», Народный артист Чеченской Республики, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
На встрече участники познакомились с техникой, правильным ритмом и особенностями исполнения традиционных танцев народов России.
Обучение от Аднана Хамидовича стало настоящей школой эстетического воспитания в деле хореографии. Участники приобщились к искусству, красоте и незабываемым истокам танца – неотъемлемой частью духовной культуры народов.
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
Официальный сайт: https://odntugra.ru/