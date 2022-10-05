В правительстве Югры новое кадровое назначение

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В правительстве Югры новое кадровое назначение

Александр Тиртока с 7 октября назначен на должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора Югры. Соответствующее распоряжение подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.

До назначения на должность Александр Тиртока в составе регионального Правительства являлся куратором приоритетных проектов в соответствии с законодательством автономного округа, в период пандемии новой коронавирусной инфекции руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Александр Александрович Тиртока родился 2 октября 1963 года в пгт. Кривое озеро Николаевской области. Окончил Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР по специальности «Противопожарная техника и безопасность», Тюменский индустриальный институт по специальности «Технология машиностроения», Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Общий стаж службы в государственных противопожарных службах МВД и МЧС России — около 40 лет, имеет звание генерал-майор внутренней службы. Все эти годы Александр Тиртока живет и работает в Ханты-Мансийске.

Напомним, что ранее губернатор Югры Наталья Комарова обозначила решение о реорганизации исполнительных органов государственной власти автономного округа с целью совершенствования системы управления и повышения эффективности их работы.

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа переименован в департамент региональной безопасности (Депбезопасности Югры). Постановление об этом губернатор Югры Наталья Комарова подписала 15 сентября.

В соответствии с документом, департаменту региональной безопасности переданы часть функции и полномочий окружного департамента внутренней политики и аппарата губернатора.

Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с вопросами безопасности, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере.

Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, внутренних дел, Национальной гвардией.

admhmao.ru

Ср, 05/10/2022 - 13:37

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