Жителям Югры упростили процедуру включения в единый реестр коренных народов

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Жителям Югры упростили процедуру включения в единый реестр коренных народов

Югорчанам стало проще подавать заявку на включение в единый реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации через многофункциональный центр. Теперь заявление будет заполнять не заявитель, а сотрудники МФЦ.

Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению между МФЦ Югры и Федеральным Агентством по делам национальностей.

«Это дополнительное соглашение с Федеральным Агентством по делам национальностей поможет нашим землякам более оперативно оформиться в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации. Сейчас это самый доступный и удобный способ получения данной услуги, который в комфортных условиях реализован в МФЦ по принципу «одного окна» и занимает не более 15 минут», — отметил директор «МФЦ Югры» Владимир Михайлов.

Напомним, что многофункциональный центр автономного округа одним из первых в стране, с апреля 2021 года организовал предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. В Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались более 18,5 тысяч жителей автономного округа.

Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.

Получить услугу можно при личном посещении офисов и структурных подразделений МФЦ Югры.

Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что еще 100 жителей автономного округа подали заявки на включение в единый реестр через МФЦ Югры в сентябре 2022 года.

ugra-news.ru

Чт, 06/10/2022 - 09:46

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