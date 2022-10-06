«Госуслуги» начали принимать жалобы на нарушения в рамках частичной мобилизации

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«Госуслуги» начали принимать жалобы на нарушения в рамках частичной мобилизации

Теперь подать заявление с жалобой может как мобилизованный, так и любой другой человек. На портале «Госуслуг» появилась обратная связь для обжалования, пишет Om1.ru.

Чтобы подать жалобу, нужно войти на сайт «Госуслуг» и выбрать раздел «Частичная мобилизация», можно также и просто ввести запрос в графу поиска.

Затем ввести фразу «Призыв в рамках частичной мобилизации» и «Обжаловать решение». Ниже появятся темы для уточнения, необходимо выбрать «Обжаловать призыв по частичной мобилизации».

В открывшемся окне «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации», оставляется заявление. Подать жалобу, как мы писали выше, может сам мобилизованный, имеющий основания для отсрочки, а также другой человек.

Для этого требуются данные о повестке и документы, которые подтвердят необходимость отказа от призыва. Заявление передадут в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на учёте.

Ранее журналисты UGRA-NEW.RU рассказали о том, что процедура по выдачи армейского обмундирования мобилизованным югорчанам из Нягани и Урая завершается в Омской области. Форму получат около 500 человек. После этого начнется распределение по военно-учетным специальностям. 

ugra-news.ru

Чт, 06/10/2022 - 09:49

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