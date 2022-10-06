В Югре проживают 1513 долгожителей

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В Югре проживают 1513 долгожителей

На сегодня в Югре 1513 пенсионеров в возрасте более 90 лет.

Самая старшая женщина в регионе  - Пелагея Артемовна из города Сургута. Она родилась в 1910 году и в июле отметила очередной 112-й день рождения. Самым возрастным мужчиной оказался 98-летний сургутянин Иван Григорьевич.

Всего же в округе на настоящий момент 1 долгожитель в возрасте 104 года, 2 – 102 года. Солидную дату 101 год отметили 5 жителей региона, и еще 7 земляков стали ровесниками столетия.

Самым богатым на жителей солидного возраста в этом году оказался Сургут (385 пенсионеров старше 90 лет).

Среди ровесников прошлого века немало людей с редкими именами. В округе проживают мужчины - обладатели таких редких имен, как: Гавриил, Рейнгольд, Герасим, Спартак, Евлампий, Исаак, Лазарь.  Достойную пару им составляют долгожительницы: Капитолина, Еннафа, Ариадна, Марфа, Цезарина, Васса, Мелания, Федосья, Глафира, Неонила, Устинья.

К слову, все долгожители имеют право на получение пенсии по старости в повышенном размере. Начиная с 80-летнего возраста, получателям страховой пенсии, установленной по общему порядку, размер фиксированной выплаты увеличивается вдвое и составляет с учетом районного коэффициента 21662,22 рублей. Повышение производится со дня рождения пенсионера.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Чт, 06/10/2022 - 13:10

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