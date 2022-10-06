В Югре растет число компаний, которые переходят на электронные марки взамен традиционных

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Уровень цифровизации почтовых услуг в регионе продолжает расти. В этом году к цифровой форме оплаты почтовых услуг «Знак онлайн оплаты» подключились 11 предприятий Югры. С начала года с помощью электронных знаков оплаты клиенты Почты России в регионе отправили более 326 000 ед. почтовой корреспонденции.
Знак онлайн оплаты представляет собой QR-код, который содержит всю важную информацию об отправлении: данные о месте сдаче отправления, дате, стоимости доставки, виде почтового отправления. С цифровой маркой можно отправить простую и заказную корреспонденцию, а также бандероли.
Чтобы получить электронные марки, отправителю необходимо в личном кабинете на сайте www.otpravka.pochta.ru внести предоплату за почтовые услуги, выбрать способ оплаты отправления «Знак онлайн оплаты» и распечатать их с помощью принтера на конвертах. Пока сервис доступен только для корпоративных клиентов – компаний и организаций, заключивших договор с Почтой России.
Оплата почтовых отправлений электронными марками существенно упрощает для отправителей процесс подготовки письма к отправке. Теперь организациям не требуется покупать и наклеивать марки, или быть привязанными к обслуживанию в почтовых отделениях, где установлены франкировальные машины. Все необходимые действия для подготовки к отправке писем отправитель производит самостоятельно в личном кабинете. Процесс приемки почты в отделении также ускоряется – оператору связи достаточно сканером считать QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию об отправлении.
«За прошедшие два с половиной года с момента начала проекта более 2 200 организаций и предприятий Уральского округа перешли на знаки онлайн оплаты и оценили удобство цифрового формата работы в личном кабинете. Ежемесячно количество корпоративных клиентов, которые оплачивают корреспонденцию электронными марками, растет; а это значит, что сервис востребован и перспективен», — подчеркнула заместитель директора Макрорегиона Урал Почты России по почтовому бизнесу Надежда Сухорукова.
АО «Почта России»