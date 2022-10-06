Мобилизованные граждане из Югры будут обеспечены необходимыми вещами и снаряжением

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Заседание окружной призывной комиссии по мобилизации провела губернатор Югры Наталья Комарова.
В ходе заседания было отмечено, что регион выполнил квоту по числу мобилизуемых в рамках первого этапа. В период с 28 сентября по 1 октября из Югры были мобилизованы более 2 тысяч человек. В настоящий момент мобилизуемые из Югры проходят подготовку в учебных центрах Омской и Свердловской областей, Екатеринбурга. Для них созданы оптимальные условия пребывания.
Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению организована поставка необходимых вещей и снаряжения — рюкзака мобилизованного. Первые поставки запланированы до 15 октября. В последующем экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному из автономного округа. Аналогичная работа проводится на уровне муниципальных образований округа. Мобилизуемые югорчане будут обеспечены всем необходимым в полном объёме. В ходе заседания рабочей группы по транспортному обеспечению призыва поставлена задача организовать доставку личных вещей из воинских частей до муниципалитетов: такая потребность появилась у мобилизуемых в связи с получением обмундирования.
Как доложила директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева, в Югре утверждены алгоритмы межведомственного взаимодействия по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей, формы социального паспорта семьи, реестр семей военнослужащих, нуждающихся в социальном сопровождении. Социальные работники находятся на постоянной связи с семьями мобилизованных. За весь период мобилизации специалисты лично посетили 704 семьи, 1 422 семьи получили персональные звонки с предложениями о поддержке и помощи. В работе задействованы 300 специалистов: психологи, соцработники, юристы. В каждом муниципалитете функционируют центры поддержки семей мобилизуемых. Разработаны памятки с указанием контактных данных организаций, специалистов.
Также запущена благотворительная акция «Подари тепло защитникам», к которой уже подключились все учреждения социального обслуживания региона, неравнодушные югорчане.
Начиная с 22 сентября действует горячая линия по номеру 122. Ежедневно в ней задействованы около 25 человек. За этот период принято и отработано 9 205 звонков. На каждый звонок дан ответ, пропущенных вызовов нет.
В адрес правительства Югры поступило 256 официальных обращений по вопросам частичной мобилизации. По 24 случаям граждане не призваны. Ещё по 31 обращению окружным департаментом здравоохранения проводятся мероприятия по доведению информации о подтвердившихся диагнозах заявителей до медицинской призывной комиссии.
По данным рабочей группы при призывной комиссии по работе с трудовыми ресурсами и финансовому обеспечению мероприятий призыва, для работодателей разработаны памятки и алгоритмы действий по сохранению рабочих мест за гражданами, призванными на воинскую службу. Документы доступны по ссылке: https://deptrud.admhmao.ru/chastichnaya-mobilizatsiya-voprosy-i-otvety-dlya-rabotodatel/.