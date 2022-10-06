Единство народов во всём многообразии

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Единство народов во всём многообразии

Югра в третий раз на своей территории собрала на Форум многонационального единства почти все народы России. География участников была обширна, как и род деятельности каждого из них. Это и представители научно-экспертного сообщества, религиозных организаций, общественных объединений и органов власти. Вместе они решали ряд важных вопросов по налаживанию и укреплению межэтнических связей, и благодаря консолидации и национальной сплоченности нашли подходы к механизмам межрегиональных отношений и социального партнёрства. 

Главным посылом данного мероприятия являлось преемственность традиций будущими поколениями. На разных площадках лидеры и единомышленники обсудили и обменялись опытом по сохранению языка, культуры и традиций разных народов.

А между тем, показать своё многообразие и культуру, приехали мастера из республик Алтай, Бурятии, Саха (Якутия), Башкортостана и Татарстана, Оренбургской, Псковской и Тюменской областей, автономных округов Югры и Ямала, Забайкальского края и Дальнего Востока. С первого дня форума они представили экспозицию собственноручных работ
и собранных в ходе экспедиций, а также проводят мастер-классы по созданию аксессуаров национального костюма.

Кстати, о костюмах. После церемонии открытия Форума была организована выставка-дефиле «Нарядная Россия», где свои народные костюмы продемонстрировали башкиры, буряты Забайкальского края, казачки Оренбургской области, манси, ханты, ненцы, якутов. Также зрители увидели старинный русский костюм некогда Псковской губернии, а также коллекцию сценических костюмов, созданных на основе Белгородской, Орловской и Курской губернии России XVIII – XIX веков.   

 

В завершение Форума были названы победители Всероссийского проекта «Золотые имена народов России», представители разных национальностей, внесших личный вклад в благосостояние своей малой родины и страны. Затем состоялся Гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья».

Тамара Мерова

Чт, 06/10/2022 - 18:26

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