Наталья Комарова проведёт встречу с жителями Берёзовского района

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В пятницу, 7 октября, губернатор Югры Наталья Комарова проведёт прямую линию с жителями Берёзовского района.
Глава региона сообщила об этом на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм». «На консультационных площадках, которые начнут работать за час до встречи, можно будет задать вопросы главе района Павлу Артееву, специалистам районной администрации и окружного правительства, — анонсировала работу прямой линии глава региона. — С вашими вопросами, предложениями в комментариях к этому посту будут также работать сотрудники Центра управления регионом в МАУДО «Березовская школа искусств» (п. Березово, ул. Ленина, 14)».
Вопросы можно оставлять в комментариях к посту главы региона в её аккаунте https://vk.com/nv__komarova?w=wall584914153_53974/all, а также задать лично во время прямой линии.
Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора https://vk.com/nv__komarova, https://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra.
На вопросы, которые не прозвучат во время прямой линии, будут даны ответы специалистами по профильным направлениям.
После встречи консультационные площадки продолжат свою работу до последнего вопроса посетителей.
Начало встречи в 12:00.