До 15 октября в Югру прибудут комплектующие для рюкзака мобилизованного

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В Югре приступили к сборке рюкзака мобилизованного, наполнение которого будет состоять из 23 наименований.
Формированием перечня комплектующих для рюкзака мобилизованного занимается рабочая группа призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению, которая создана по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.
Как пояснил директор департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Кирилл Зайцев, всё необходимое для снаряжения мобилизованных из Югры уже подготовлено.
«Сейчас идет сборка так называемого рюкзака мобилизованного, куда войдут более 20 предметов – от аптечки до одежды: термобельё, термоноски, флисовая шапка, флисовая кофта и другие. Подчеркну, что это сертифицированная продукция, которая отвечает всем необходимым требованиям», — отметил Кирилл Зайцев, добавив, что большинство предметов производится на территории России, а список необходимого сформирован на основе рекомендаций Министерства обороны РФ.
Перед рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению поставлена задача оперативной и качественной поставки, с которой она справилась эффективно и в установленные сроки. Мобилизуемые от автономного округа будут обеспечены всем необходимым в полном объёме.
По данным рабочей группы, поставки будут происходить в несколько этапов. Первые запланированы в срок до 15 октября, далее экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному из автономного округа: по поручению губернатора доставка будет вестись персонально каждому, «из рук в руки».
«Благодаря усилиям и оперативным действиям нашей команды, удалось закупить необходимые предметы. Проведена большая работа, контракты на закупку товаров уже заключены. Мы ожидаем, что все комплектующие поступят в Югру до 15 октября, — пояснил руководитель департамента промышленности автономного округа. — С этого времени мы начнём доставку собранных рюкзаков в военные части, где сейчас проходят обучение мобилизованные из нашего региона».
Напомним, что по данным окружной призывной комиссии по мобилизации, автономный округ выполнил квоту по числу мобилизуемых в рамках первого этапа. В период с 28 сентября по 1 октября из Югры были мобилизованы более 2 000 человек. В настоящий момент мобилизуемые из нашего региона проходят подготовку в учебных центрах Омской и Свердловской областей, Екатеринбурга.