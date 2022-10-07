Итоги конкурса «Святость материнства»

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Итоги конкурса «Святость материнства»

В феврале 2022 года стартовал Всероссийский конкурс «Святость материнства - 2022». А в конце сентября состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса по Уральскому федеральному округу. Чествование финалистов прошло в режиме онлайн-вебинара во время круглого стола.

Дипломами финалистов первого этапа Всероссийского конкурса по Уральскому федеральному округу в номинации «Лучшая командная работа медицинского/социального учреждения и общественной организации» награжден коллектив женской консультации Федоровской городской больницы совместно с общественными организациями: АНО «Центр социального обслуживания населения «Апрель» и «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» ОППГ в г.п. Федоровский.

На конкурсе был представлен многолетний опыт совместной работы с несовершеннолетними беременными, молодыми и юными мамами, семьями, находящимися в кризисной ситуации, опекаемыми семьями. Мероприятия, проводимые сотрудниками женской консультации, направлены на увеличение рождаемости, сохранение здоровья женщин, профилактику абортов, улучшение репродуктивного здоровья населения, а также популяризацию семейных ценностей.

 

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Пт, 07/10/2022 - 10:24

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