Итоги конкурса «Святость материнства»

- Русский
В феврале 2022 года стартовал Всероссийский конкурс «Святость материнства - 2022». А в конце сентября состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса по Уральскому федеральному округу. Чествование финалистов прошло в режиме онлайн-вебинара во время круглого стола.
Дипломами финалистов первого этапа Всероссийского конкурса по Уральскому федеральному округу в номинации «Лучшая командная работа медицинского/социального учреждения и общественной организации» награжден коллектив женской консультации Федоровской городской больницы совместно с общественными организациями: АНО «Центр социального обслуживания населения «Апрель» и «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» ОППГ в г.п. Федоровский.
На конкурсе был представлен многолетний опыт совместной работы с несовершеннолетними беременными, молодыми и юными мамами, семьями, находящимися в кризисной ситуации, опекаемыми семьями. Мероприятия, проводимые сотрудниками женской консультации, направлены на увеличение рождаемости, сохранение здоровья женщин, профилактику абортов, улучшение репродуктивного здоровья населения, а также популяризацию семейных ценностей.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao