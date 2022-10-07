Новые меры поддержки гражданам Югры одобрены на заседании Правительства

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона, которое провела Губернатор Наталья Комарова.
Внесены изменения в положение о частичном возмещении расходов на оплату газификации жилых домов или квартир отдельным категориям граждан. Его цель – оказание ветеранам боевых действий социальной поддержки на проведение работ по газификации их жилых помещений. Теперь неработающие ветераны боевых действий будут иметь право на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилья домов в размере 70% от фактически понесенных расходов, но не более 100 тысяч рублей. Прогнозное количество получателей составит 100 ветеранов боевых действий, являющихся собственниками жилья ежегодно в период с 2022 по 2024 годы.
Также внесены изменения в государственную программу по поддержке занятости населения. Новый порядок дополняется оказанием содействия в получении профессиональных навыков гражданам из числа обучающихся 10-11 классов, имеющих средний балл аттестата об основном общем образовании ниже значения 3,5 балла, в том числе обучающихся вечерних общеобразовательных школ для повышения их шансов на дальнейшее трудоустройство. Это пилотный проект, реализуемый в 2022-2023 годах на базе профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Югры, расположенных в Югорске и Советском районе.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры