Поздравляем обладателей почётного звания «Золотые имена многонациональной России»

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В Ханты-Мансийске накануне в торжественной обстановке наградили победителей федерального конкурса «Золотые имена народов России». Среди них представители самых разных национальностей и профессиональной деятельности, ровно также как и их география нашей огромной страны.
Следует сказать, что региональный проект «Золотые имена многонациональной Югры» был запущен в рамках Всероссийского национального единства, который проходил в Ханты-Мансийске в 2019 году. Далее его замысел поддержала Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», и в этом году проекту был присвоен федеральный уровень. Это отметила губернатор Югры Наталья Комарова, и напомнила, что за время его существования почётное звание присвоено 66 югорчанам. Разумеется самым лучшим, трудолюбивым, талантливым и целеустремленным. Тех, кто активно продвигает вперёд общественно значимые проекты, вносит вклад в укрепление межнациональных отношений, сохранение и приумножение культур народов, населяющих Россию.
Итак, в этом году участие во Всероссийском конкурсе принимали участие 36 субъектов и 18 из них получили награду из рук губернатора Югры.
Лауреатами проекта в области медицины стали:
– заведующий организационно-методическим отделом, врач-методист Областной детской клинической больницы (Омская область) Адырбаев Мурат Шакенович;
– заведующий отделением ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (Калужская область) Шабхазов Султан Казанферович;
Лауреатами в области образования и науки стали:
– педагог дополнительного образования, Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», пгт. Усогорск (Республика Коми) Чупрова Дина Ивановна;
– главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии, член Ученого совета Института археологии им.А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника (Республика Татарстан) Хузин Фаяз Шарипович;
– директор, учитель удмуртского языка и литературы Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Лушникова» (Удмуртская Республика) Надежда Мерзлякова;
– воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66» (Магаданская область) Романова Мария;
– директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора» (Новгородская область) Бурьяк Марина Клавдиевна;
– преподаватель по классу гусли Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Микряковская детская музыкальная школа имени Владислава Порфирьевича Куприянова» (Республика Марий Эл) Эшмякова Фаина Викторовна.
Лауреатами в области культуры и общественной деятельности стали:
– председатель Совета общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского» Абажер Иван Иванович;
– директор по развитию армянской национально-культурной автономии «НАИРИ» города Ставрополя (Ставропольский край) Варданян Антон Грачикович;
– заведующая Муниципальным автономным учреждением сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» села Тугияны (ХМАО – Югра) Гришкина Надежда Алексеевна;
– заведующая Центром водской культуры, Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Усть-Луга» (Ленинградская область) Ильина Марина Павловна;
– заведующий отделом по охране памятников культуры и истории Муниципального бюджетного учреждения культуры «Приуральский районный краеведческий музей» (Ямало-Ненецкий автономный округ) Лаптандер Гаврил Алексеевич;
– руководитель хора «Шалакушского народного хора» Автономной некоммерческой организации сохранения и развития культуры Русского Севера (Архангельская область) Митина Любовь Михайловна;
– директор муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры «Гармония» городского поселения Молочный Кольского района (Мурманская область) Пескова Ольга Михайловна;
– председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Доминиковича Черского» (Иркутская область) Сипакова Алена Викторовна;
– директор социально ориентированной некоммерческой организации «Центр социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство Жить» (Воронежская область) Никифорова Юлия Михайловна;
– токарь акционерного общества «Серовский механический завод» (Свердловская область) Швецов Александр Владимирович.
Тамара Мерова