Браво! Браво! Браво!

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Яркий национальный колорит и многообразие танцев, музыки увидели вчера зрители на гала-концерте Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья». В этом году на этом фестивале свою культуру представили разного возраста 2 785 человек из 49 субъектов Российской Федерации, а также Беларуси, Казахстана и Египта.
В КТЦ «Югра-Классик» выступили победители фестиваля из республик Башкортостана, Бурятии, Удмуртии, автономных округов Югры и Ямала, городов Курск, Мурманск, Омск и Тамбов. На сцене также развернули ремесленные мастеровые площадки, где артисты – представители разных народов, передавали эстафету в ткацком и гончарном ремесле. Тем самым наполняя изделия укреплением дружбы и единства для победителя конкурса.
Гран-при в этом году завоевал народный ансамбль танца «Кустэнэс», что в переводе означает «Гостинец» из Дуванского района Республики Башкортостан. В руки руководителя ансамбля Лилии Аликаевой был вручен тот самый сотканный женский платок обских угров и глиняный горшок как символ защиты, достатка и мира.
Призы победителям вручали директор департамента культуры Югры Артур Латыпов и Мери Русанова, первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени. В.Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
- Браво всем творческим коллективам и участникам! Браво нашей культуре, традициям, единству и дружбе! Я действительно испытываю чувство гордости, что небольшой фестиваль, на который я попала впервые 11 лет назад, вырос до международного уровня и стал одним из красивейших, замечательных мероприятий в сфере народного творчества благодаря многолетнему труду организаторов – Департамента культуры Югры и нашего дорогого коллеги – Окружного Дома народного творчества.
Дипломами лауреатов I степени были отмечены: Николай Афанасьев («Шурышкарский ЦКС» филиал Сельский Дом культуры село Шурышкары Ямало-Ненецкий автономный округ); народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Сполохи» (руководитель Сергей Прибытков г. Мурманск); Екатерина Королева (руководитель Алина Фаляхова г. Сургут); образцовый ансамбль народного танца «Подснежник» (руководитель Татьяна Шушарина, Омск);
Анна Сиземина (руководитель Мария Друцкая г. Тамбов); Бурятский фольклорный ансамбль «ХЯАГТА» (руководитель Гэрэлма Дашипылова, аккомпаниатор Цыдендамба Хасаранов, г. Улан-Удэ Республика Бурятия);
образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Алатырь» (руководитель Станислав Варварюков, г. Ханты-Мансийск); образцовый художественный коллектив студия хореографии «АнтрЕ, руководитель Елена Кофанова г. Нефтеюганск).
До новых встреч, друзья!
Тамара Мерова