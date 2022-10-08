Прямую линию с жителями Берёзовского района провела губернатор Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с жителями Берёзовского района. Жители обсудили с главой региона вопросы благоустройства, состояние жилищно-коммунального комплекса, строительство и ремонт дорог, проверили исполнение поручений, которые были даны по итогам предыдущих встреч.
Наталья Комарова отметила, что встреча проходит с целью принятия решений по вопросам развития Берёзовского района, которые волнуют граждан. «Судя по данным Центра управления регионом, это качество воды, ненадлежащее содержание, ремонт и обустройство тротуаров», — сказала губернатор.
Глава региона также обозначила реализацию инфраструктурных проектов в установленные сроки как ключевой запрос людей. По её словам, в Березовском районе среди таких проектов — благоустройство парка «Сказочный бор», строительство новой средней школы в Берёзово на 700 мест, образовательно-культурного комплекса в деревне Хулимсунт, амбулатории в поселке Сосьва, реконструкция поликлиники Берёзовской районной больницы, завершение строительства двух многоквартирных жилых домов в Берёзово.
Кроме того, в Берёзовском районе запущен уникальный проект «Зелёное IT-стойбище» в национальной родовой общине «Рахтынья», где главным источником электропитания оборудования стали солнечные батареи. С августа 2021 года в Берёзово начал работу новый авторечвокзал. С 1 июля 2022 года возобновлено воздушное сообщение.
«Наша команда — это Ханты-Мансийский автономный округ. Вместе, ответственно работаем в интересах граждан», — сказала губернатор.
Модераторами встречи выступили специальный корреспондент Берёзовского медиацентра Валерий Белый, учитель-логопед в Берёзовской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальный координатор регионального штаба добровольцев Югры по противодействию COVID-19 по Берёзовскому району Ксения Заколодкина, директор Берёзовского районного дома культуры Александр Богданов. Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баянова.
Один из вопросов поступил от жительницы Берёзово Татьяны Явровой. Югорчанку интересовала работа управляющей компании ООО «ЖЭУ-Берёзово». «Коммунальные службы не готовятся к осенне-зимнему периоду, от этого частые аварии. Не следят за детскими площадками, обслуживают их только после заявлений. Не убирают с территорий арматуру и другие строительные материалы. Не производят своевременно ремонт и обслуживание в многоквартирных домах», — обратилась Татьяна Яврова.
Глава Берёзовского района Павел Артеев сообщил, что для предотвращения несчастных случаев и травматизма на игровых площадках осуществляются функциональные и еженедельные осмотры, и, в случае необходимости, производится ремонт. Для выявления нарушений собственникам квартир управляющим организациям предложено провести общее собрание собственников помещений.
Также в ходе встречи поднимался вопрос доступности чистой воды. По словам жителей, в настоящий момент питьевая вода некачественная. «Организацией “Наследие Берёзово” мы планируем официально обратиться в ваш адрес, Наталья Владимировна, рассказать о текущем состоянии дел с водоочистными сооружениями. Работая на водоочистных работах прошлую неделю, я увидел, что трубопроводные системы и фильтры ветхие. Просим вас обратить на это внимание и оказать содействие», — сказал житель района.
Наталья Комарова отметила, что эта тема — в негативном топе актуальных вопросов. «Мы готовимся к новому бюджетному циклу, заслушала всех руководителей муниципалитетов с их планами и обратила внимание каждого из нас на вопросы, связанные с качеством и надежностью жилищно-коммунальной инфраструктуры. Договорились о том, что будут сформированы типовые решения о чистой воде. По соответствующим правилам муниципалитеты будут представлять свои заявки с целью получения софинансирования из окружного бюджета. Поддерживаю и считаю, что подача чистой воды — это первая и главная задача руководителей муниципальных образований», — сказала губернатор.
Глава района добавил, что в настоящий момент возобновляется работа скважины вблизи аэропорта, и в бюджете следующего года предусматривается часть финансов на ремонт существующих водоочистных сооружений.
Также в ходе эфира представили новую благоустроенную территорию в Игриме. Этот объект был построен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и народной программы партии «Единая Россия» — регионального сегмента «Карты развития Югры». В течение лета было проведено озеленение участка, установлены фонари, скамейки и ограждения. Кроме того, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi, оборудован большой экран для проведения киносеансов под открытым небом в теплое время года.
«Совсем недавно, в день рождения городского поселения, она была открыта. Эта площадка очень востребована, является точкой притяжения. Преимущество в том, что рядом расположены две библиотеки, концертно-выставочный зал», — отметила председатель общественного совета Юлия Гайсина.
Районный общественник Николай Софронеску также поблагодарил главу региона за поддержку в строительстве домов по улице Молодёжной. Сейчас возводятся три четырёхэтажных дома на 133 квартиры. Администрацией района уже заключено 102 муниципальных контракта на участие в строительстве квартир.
«В Берёзово вопрос с новостройками актуален, и многие семьи с нетерпением ждут завершение строительства. Я сама стою в очереди на переселение из аварийного дома. Радует, что в скором времени многие семьи переедут в комфортные, благоустроенные квартиры», — рассказал житель района.
В завершение встречи в рамках блока поручений Павел Артеев рассказал, как выполнен запрос на создание и брендирование концепции туристического кластера «Град Берёзов».
Глава муниципалитета рассказал, что часть мероприятий осуществляется уже сейчас: ремонтные работы фасадов жилых домов и дорожного полотна, размещение информационных материалов на единой цифровой платформе VisitUgra, заключён договор на брендирование Берёзовского района, в том числе и туристического кластера «Град Берёзов», ведутся переговоры по заключению соглашения на экскурсионное обслуживание круизных лайнеров, следующих по маршруту Омск — Салехард.
Также до конца 2022 года будет разработан план по обучению персонала, занятого в сфере туризма, разработаны проекты событийных мероприятий для включения в туристические маршруты Югры.
После завершения прямой линии на площадках продолжили работу специалисты администрации, представители исполнительных органов власти, окружных профильных ведомств, которые отвечали на все вопросы и давали необходимые консультации.
Отметим, все вопросы, не вошедшие на прямую линию, обязательно получат ответ от специалистов органов власти, профильных ведомств и служб. Все поручения будут закреплены протокольно и доступны в прямом доступе для общественного контроля.
Запись трансляции доступна в официальном аккаунтегубернатора Югры во «ВКонтакте».