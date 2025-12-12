В школах Макеевки показали фильм о коренных народах Югры
В подшефной Югре Макеевке школьников познакомили с колоритной культурой югорских северных народов. Сразу 13 образовательных учреждений посмотрели документальные картины, снятые на стойбищах нашего региона.
Тынзян, нарты, а ногах - обязательно кисы. Ученики школы №53 Макеевки совершили виртуальное путешествие на стойбище коренных народов Севера. В качестве экскурсовода - югорский режиссер Ольга Корниенко. Она приехала в Донбасс с просветительской миссией и за две недели провела больше 10 встреч в школах подшефного Югре города.
Ольга Корниенко, режиссёр, г. Сургут: «Дети они дети везде. Они одинаковые. Они с любопытством смотрят на оленей, смотрят на совершенно других людей, они открывают для себя мир. Но у детей Макеевки за плечами уже своя история. Именно этим детям не надо объяснять, что такое Родина. Они нам сами это объяснят».
Ольга Корниенко представила свою работу «Привет, Аленка», снятую больше 20 лет назад в Сургутском районе Югры. В центре сюжета - маленькая девочка Аленка. Несмотря на юный возраст, она уже старается помогать родителям по хозяйству, учится шить и ухаживать за оленями. Просмотр закончился десятками вопросов от юных макеевчан. Такой лес рук - бальзам на душу педагогов.
Оксана Рыжикова, заместитель директора школы №53 Макеевки: «Просто заводит. Дети все довольны. Они задают много вопросов, им все интересно. Но самое главное, что я уже говорила, снег. У нас немного изменился климат и дети, практически, снега не видят. А вот то, что они увидели не экране, их просто захватывает».
Сама режиссер надеется, что подобная киномиссия в Макеевку у нее не последняя. Захватывающие уроки о культуре и быте коренных народов Севера заинтересовали и другие учреждения Донбасса. А у некоторых из этих ребят теперь на одну мечту больше.