Цифровизация мансийского языка
В Ханты-Мансийске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Язык, история и культура: от традиций к инновациям», приуроченная к Году исторического наследия и 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие собрало учёных, лингвистов, этнографов, носителей языка и культуры народов манси и ханты, а также переводчиков и экспертов из села Саранпауль и деревни Хулимсунта.
Участники обсудили вопросы сохранения и развития языков и культур коренных народов, проблемы сохранения историко-культурного наследия, влияние глобализации на традиционные ценности и необходимость новых подходов к изучению родных языков.
В рамках конференции была представлена новейшая цифровая технология для поддержки исчезающих языков. Директор Югорского научно-исследовательского института информационных технологий Андрей Мельников рассказал о цифровой модели мансийского языка.
– Проект призван облегчить изучение и распространение уникального наследия народа Югры. Работа по составлению параллельных пар предложений для национального корпуса мансийского языка началась с 2023 года. За этот период переводчики и эксперты наработали более 300 тысяч пар предложений. Цифровой корпус позволяет собирать и хранить большие объёмы аутентичных материалов (текстов, аудио- и видеозаписей), фиксируя специфику устной и письменной речи. Благодаря цифровому представлению материала создаются системы машинного перевода и синтеза речи, упрощающие коммуникацию и взаимодействие на исчезающих языках, – рассказал Андрей Мельников. Докладчик отметил, что вся эта работа не состоялась бы, если бы не сами носители мансийского языка.
Изначально в корпус были внесены газетные статьи из мансийской газеты «Луима сэрипос», так как они были оцифрованы и находились в общем доступе. Сотрудники газеты «Луима сэрипос» также являются переводчиками и экспертами в работе над корпусом мансийского языка. Всего над проектом работали 65 человек – переводчиков и экспертов.
Доступ к корпусам способствует распространению интереса к редким языкам, формированию чувства гордости и принадлежности к культуре своего народа. Сегодня цифровые корпуса являются важным инструментом сохранения и распространения языков, обеспечивая научный анализ, образовательную деятельность и общественное признание языковых традиций.
Конференция завершилась принятием резолюции, направленной на активизацию научных исследований и создание условий для поддержания языков и культур коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа. Участники уверены, что совместные усилия позволят сохранить уникальное богатство многонационального Севера для будущих поколений.
Галина Кондина