13 декабря в Берёзово состоялся форум «Арктическое Этносодружество».
Творческий коллектив «К истокам» представил на нём уникальную культуру народов ханты и манси. Вместе с ними свои традиции показали представители других народов, живущих в Берёзово: коми-зыряне, русские, калмыки, корейцы и дагестанцы.
Мероприятие проходило в муниципальном автономном учреждении "Молодёжный центр " Звёздный".
С приветственной речью к участникам форума обратился глава п. Берёзово Д. М. Меньшиков. Также слова приветствия сказали настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы Иерей Антоний Сараев и заведующая отделом молодежной политики администрации Берёзовского района Е.Ю. Себурова.
Особое внимание привлекла выставка декоративно-прикладного искусства «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». Здесь было представлено традиционное стойбище от мастеров «ЛюКан» (Казым) и оригинальные куклы «Акань» тегинских ханты. Каждая представленная культура раскрылась через яркие выступления, увлекательные мастер-классы, национальные игры и гастрономические сюрпризы.
Участники форума окунулись в многообразие культур народов России, попробовали себя в традиционных ремеслах, насладились вкусами национальных блюд и узнали секреты приготовления от гостеприимных хозяюшек.
Творческий коллектив «К истокам» сердечно благодарит организаторов форума за возможность выразить своё восхищение культурами народов России. Желаем всем доброго здоровья и мира!
Марина Табун