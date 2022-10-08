Спортсмены из Югры завоевали 9 медалей и установили рекорд Европы на Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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Рекорд Европы и восемь медалей записали на свой счет югорские легкоатлеты в третий соревновательный день Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в эти дни в Сочи.
Шесть медалей накануне завоевали спортсменки сборной команды Югры по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сургутянка Светлана Байгулова (класс F56) стала обладательницей золота в толкании ядра и поднялась на вторую ступень пьедестала почета в метании диска, установив рекорд Европы. Мастер спорта России показала результаты — 7,61 и 24,30 метра соответственно. В этом же классе серебро в метании диска и у Ольги Сергиенко из Югорска. В её лучшей попытке снаряд остановился на отметке 7,48 метра.
Мастер спорта России международного класса Екатерина Ветохина (класс F57) также принесла команде Югры две медали: золото в метании диска и серебро в толкании ядра. Представительница Игрима отправила снаряды на 26,51 и 7,41 метра.
Бронзу в копилку нашей команды принесла метатель диска Анастасия Романова (класс F55) из Сургута. Результат спортсменки — 18,36 метра.
Ещё две медали в победный арсенал команды автономного округа принесли мастер спорта России международного класса по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Александр Александров и представитель спорта слепых, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Виталий Телеш. Оба спортсмена из Сургута. В толкании ядра Александров не оставил ни единого шанса своим конкурентам, показав результат 13,68 метра и завоевав золото. Виталий Телеш записал на свой счёт бронзовую медаль, отправив копье к отметке 32,64 метра.
Завершил вчерашнее победное шествие наших спортсменов на Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» вартовчанин Владимир Феофанов, ставший победителем в соревнованиях по паратхэквондо.
Успешно преодолев стадии отборочных поединков, спортсмен Центра адаптивного спорта, выступающий в классе К44, в финале встретился со своим давним соперником Магомедзагиром Исалдибировым.
По словам сенатора Российской Федерации и первого руководителя Центра адаптивного спорта Югры Эдуарда Исакова, спортивная сборная команда автономного округа представлена сильнейшими легкоатлетами.
«Несмотря на все преграды, которые сейчас существуют, ребята продолжают тренироваться и показывать отличные результаты! Спортсмены Югры соскучились по крупным международным соревнованиям и приехали в Сочи за победой! — сказал Эдуард Владимирович. — Наша команда — одна из сильнейших в России и она доказывает это с первых дней стартов. Уже сегодня на счету паралимпийцев автономного округа более 15 побед! Уверен, что в последний день соревнований в копилке югорчан будут новые медали Летних Игр Паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”».
Напомним, что в международных соревнованиях Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», стартовавших в Сочи 5 октября, принимают участие 32 спортсмена из Югры. Сегодня у наших легкоатлетов последний соревновательный день.