Выплаты мобилизованным жителям Югры начнутся 10 октября

  • Русский
Выплаты мобилизованным жителям Югры начнутся 10 октября

Оперативный штаб Югры анонсировал начало выплат мобилизованным. Завтра, 10 октября, 200 резервистам начнут выплачивать по 250 тысяч рублей.
Произойдет это после издания приказа о зачислении в военную часть. Еще 250 тысяч рублей они получат по окончанию военной службы.
Чтобы обеспечить получение выплаты, мобилизованным необходимо подписать согласие на использование персональных данных и предоставить реквизиты банковского счета. Кроме того, за выплатой могут обратиться члены семьи мобилизованного. Подробнее о том, как это сделать можно узнать в официальном аккаунте правительства Югры в социальной сети "Вконтакте" по ссылке

Ранее ugra-news.ru сообщал, что Александр Тиртока, заместитель главы Югры сейчас находится в Омской области, где в военно-полевом лагере проходят слаживание мобилизованные из нашего региона. Замгубернатора рассказал, что почти все наши земляки уже приступили к обучению.

ugra-news.ru

Вс, 09/10/2022 - 16:12

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.