Выплаты мобилизованным жителям Югры начнутся 10 октября

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Оперативный штаб Югры анонсировал начало выплат мобилизованным. Завтра, 10 октября, 200 резервистам начнут выплачивать по 250 тысяч рублей.
Произойдет это после издания приказа о зачислении в военную часть. Еще 250 тысяч рублей они получат по окончанию военной службы.
Чтобы обеспечить получение выплаты, мобилизованным необходимо подписать согласие на использование персональных данных и предоставить реквизиты банковского счета. Кроме того, за выплатой могут обратиться члены семьи мобилизованного. Подробнее о том, как это сделать можно узнать в официальном аккаунте правительства Югры в социальной сети "Вконтакте" по ссылке.
Ранее ugra-news.ru сообщал, что Александр Тиртока, заместитель главы Югры сейчас находится в Омской области, где в военно-полевом лагере проходят слаживание мобилизованные из нашего региона. Замгубернатора рассказал, что почти все наши земляки уже приступили к обучению.