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7 октября в Государственной библиотеке Югры состоялась презентация нового масштабного издания – книжной серии «Одна семья. Библиотеки народов Сибири». Проект реализован Томской областной писательской организацией. С приветственным словом выступила директор Государственной библиотеки Югры Евгения Александровна Финк: «Библиотека всегда является местом встречи с читателями, писателями, книгами. День презентации книги «Одна семья. Библиотеки народов Сибири» – для нас большой праздник! Поздравляем с праздником, уважаемые друзья, и добрых нам встреч».
Проект книжной серии «Одна семья. Библиотеки народов Сибири» осуществился благодаря коллективу учёных, а также писателей Томского областного отделения союза писателей России на средства администрации Томской области.
На мероприятии выступила фольклорная студия «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») Окружного Дома народного творчества. Творческий коллектив исполнил прекрасные песни на хантыйском языке "Ван рутат" ("Близкие родственники") и "Екрат хуват" ("По борам").
В режиме ВКС автор и разработчик проекта, председатель правления Томского областного отделения союза писателей России, поэт Геннадий Кузьмич Скарлыгин рассказал о значимости издания: «Издать 14-томник – это важное событие, впервые в России в большом издании собраны классики литературы коренных народов Сибири.
В сентябре в Томском драматическом театре состоялась презентация книги, где выступил Еремей Данилович Айпин. А сейчас это первое большое мероприятие по популяризации, продвижению 14-томника, чтобы люди, школьники знали литературу. Чтобы мы могли на его основе провести большую работу, в том числе и политическую.
В ноябре-декабре мы должны получить финансирование и экземпляры направить во все 24 региона авторам, правопреемникам. Подарить экземпляры школам Томской области. В августе 2023 года в г. Томске запланировано проведение первого литературного фестиваля народов Сибири. Учредить премию «Одна семья» для молодых литераторов Сибирских коренных народов и в планах подготовка журнала «Одна семья». Нам оказывает большую поддержку Югра, прежде всего Еремей Данилович, который является нашим другом и соратником. Мы вместе всё это осуществим. Ещё раз приветствую и поздравляю вас с большим нашим праздником».
В серию книги вошли романы, повести, поэмы, рассказы, сказания, стихи Георгия Гребенщикова, Николая Доможакова, Софрона Тотыша, Григория Ходжера, Кима Балкова, Юрия Рытхэу, Семёна Курилова, Владимира Санги, Ювана Шесталова, Еремея Айпина и многих других.
Авторы рассказывают о жизни, быте и культуре народов многонациональной Сибири. В серии «Одна семья. Библиотека народов Сибири» опубликованы романы Еремея Даниловича «Ханты, или звезда утренней зари» и «Божья Матерь в кровавых снегах». В произведениях вдумчивый читатель знакомится с настоящим Севером, с его добрыми и доверчивыми людьми, умеющими любить и понимать природу суровой югорской земли.
Еремей Айпин так говорит об издании: «Мне очень приятно, что я участвовал в первой презентации в Томске и считаю это издание важным событием не только для Сибири, Томска и Ханты-Мансийского округа, но и в целом, для России. Литература и культура – это прежде всего та сфера, которая объединяет многие народы с разными языками, с разной культурой.
Нашей задачей является активная поддержка этого проекта. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Томской области заключили договор о сотрудничестве, что позволяет исполнительным органам государственной власти активно сотрудничать. Дума Югры также заключила договор о сотрудничестве с Думой Томской области».
Отметим, что в 8 томе серии «Одна семья. Библиотеки народов Сибири» опубликованы повести Ювана Шесталова «Тайна Сорни-най», «Когда качало меня солнце» и «Синий ветер каслания».
Майя Ефимовна Макарова, племянница писателя, поделилась впечатлениями: «Очень рада быть на знаменательном мероприятии. Не каждый день книжный мир пополняется многотомными изданиями, а это сегодня очень важно. Мы побывали на читательской конференции, которая посвящена была творчеству Ювана Шесталова. И те научно-исследовательские работы, смело могу назвать, что это научные работы, представили не только студенты, но и школьники. Самая молодая докладчица – ученица 5 класса.
Читательская конференция подтверждает, что многотомные издания очень нужны, у них будет не только читатель, у них будет исследователь.
И для сотрудников Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова – это яркое событие. Нами в 2022 году был проведён целый ряд юбилейных мероприятий, но завершением юбилейного года является замечательное издание, куда вошли произведения Ювана Николаевича. Хочу пожелать автору проекта претворения в жизнь всех его идей и замыслов».
Подытожим информацию словами Александра Николаевича Семенова, доктора педагогических наук, профессора, ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок: «Под лежачий камень вода не течёт. По моим наблюдениям, не только ученики школы, но и студенты филологических факультетов иногда не знают, что мы имеем. И моя задача, как учителя заключается в том, чтобы рассказать, что у нас сегодня есть такой 14-томник, есть книги, на которые нужно обратить внимание, а если я этого не расскажу, они знать этого не будут».
Оксана Албина